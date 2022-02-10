Фристайл, Олимпийские игры — 2022, акробатика: когда начнётся, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в смешанных соревнованиях по фристайлу в акробатике. Первый финал стартует в 14:00 мск. Финальная попытка начнётся в 14:50.



В прямом эфире соревнования по акробатике в миксте покажет телеканал «Матч ТВ».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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