Президент Федерации кёрлинга прокомментировал поражение России в матче с США на Олимпиаде

Президент Федерации кёрлинга Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение мужской сборной России в матче с США на Олимпийских играх – 2022.



Россияне начали олимпийский турнир с поражения от команды США со счётом 5:6 (0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1).

«Это была равная игра. Были хорошие и точные камни с той и другой стороны. Но, к сожалению, не получилось. Это первая игра, не стоит расстраиваться. Возможность последнего броска у американцев сильно увеличила их шансы на победу. Они ими и воспользовались», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.



Во втором матче, который состоится завтра, 10 февраля, россияне сыграют с китайцами.