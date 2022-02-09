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Фран: если новость о Валиевой верна, ответственность должны нести Тутберидзе и федерация

Фран: если новость о Валиевой верна, ответственность должны нести Тутберидзе и федерация
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Спортивный блогер Фран отреагировала на информацию о сомнительном результате допинг-теста 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.

«Просто хочу сказать: если информация по Камиле действительно верна, то всем стоит помнить, что этой девушке 15 лет и люди, которые должны нести за это ответственность – это Тутберидзе, Федерация фигурного катания России и её родители. Это они поставили под угрозу шансы подростка и потенциально подвергли риску её здоровье. Невероятно», — написала Фран в своём «твиттере».

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