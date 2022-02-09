Американский журналист: может, Валиева всё же единственная, кого поймали?

Американский журналист Дэвид Лис отреагировал на информацию о сомнительном результате допинг-теста 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.
«Вы действительно думаете, что это была только несовершеннолетняя спортсменка Валиева или всё же она единственная, кого поймали? И правда ли мы думаем, что она имела какое-то отношение к принятию каких-либо решений?
К сожалению, несовершеннолетние часто становятся жертвами продажных взрослых. Карьера спортсмена и дело всей его жизни разрушаются из-за действий других людей. Камила Валиева здесь жертва», — написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.
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