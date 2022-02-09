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Спортивный юрист объяснил, от чего зависит возможное наказание Валиевой

Спортивный юрист объяснил, от чего зависит возможное наказание Валиевой
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Спортивный юрист Артём Пацев высказался о положительном допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Российские фигуристы 7 февраля выиграли командный турнир. Валиева катала короткую и произвольную программы. Вчера должно было пройти официальное награждение, однако оно было перенесено из-за юридических консультаций между МОК и ISU. Сегодня портал Inside the Games сообщил, что причиной стал тест Валиевой, сданный ещё до Игр, а вопросы связаны с возрастом фигуристки (младше 16 лет).

«Сложно делать прогнозы, пока мы не знаем, какое вещество найдено. Вещества делятся на три типа: одни вообще нельзя употреблять, другие нельзя во время Олимпиады, третьи — можно с индивидуального разрешения. От этого зависит максимальное наказание. Но поскольку Валиевой нет 16 лет, её будут судить менее строго.

Тема с наркотиками — бред. Просто неправильно перевели слово «drug». Девочке 15 лет!» — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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