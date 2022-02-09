В Минспорта отреагировали на информацию о возможном положительном допинг-тесте Валиевой
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В пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации прокомментировали информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал тест фигуристки Камилы Валиевой.
«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации.
Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Минспорта России.
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