Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

В Минспорта отреагировали на информацию о возможном положительном допинг-тесте Валиевой

В Минспорта отреагировали на информацию о возможном положительном допинг-тесте Валиевой
Комментарии

В пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации прокомментировали информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал тест фигуристки Камилы Валиевой.

«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации.

Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Минспорта России.

Новость по теме
Источник: Валиеву не допустят до личного турнира, у России отберут золото в команднике
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022