В Минспорта отреагировали на информацию о возможном положительном допинг-тесте Валиевой

В пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации прокомментировали информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал тест фигуристки Камилы Валиевой.

«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации.



Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Минспорта России.