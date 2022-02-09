Туктамышева может заменить Валиеву в личном турнире фигуристок на Олимпиаде

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева может заменить Камилу Валиеву в личном турнире фигуристок на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она является запасной сборной России.

Напомним, вторая запасная сборной России — Майя Хромых. Существует вероятность, что в случае позднего решения об участии Валиевой в турнире сборная России не успеет добавить Елизавету в заявку.

Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.



В командном турнире от сборной России участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк, Камила Валиева.