Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Юрист рассказал о возможных санкциях Валиевой, если будет доказан приём триметазидина

Юрист рассказал о возможных санкциях Валиевой, если будет доказан приём триметазидина
Комментарии

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал о санкциях, которые могут быть применены к Камиле Валиевой, если будет доказан приём фигуристкой триметазидина.

«После Олимпиады 2018 года мне удалось отбить нашу бобслеистку Надежду Сергееву. У неё тоже был триметазидин, тоже очень маленькие дозы. Выяснялось, что это было в безобидном препарате аминокислотного комплекса. Не исключаю, что это похожий случай. Чтобы найти этот препарат и выяснить, что происходит, мы семь месяцев ковырялись в случае с Сергеевой. Быстро это не делается.

Этот препарат входит в число неособых субстанций. Санкции — четыре года, как и за стероиды. Нужно расследовать, откуда препарат попал. Если очень маленькая концентрация, скорее всего, это загрязнённый продукт, попало с чем-то. Влияния на спорт и результат он не имеет, уж тем более в таком виде спорта, как фигурное катание», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Допинговый взрыв на Олимпиаде! Попавшаяся фигуристка от России — Камила Валиева Допинговый взрыв на Олимпиаде! Попавшаяся фигуристка от России — Камила Валиева
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022