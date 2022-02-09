Юрист рассказал о возможных санкциях Валиевой, если будет доказан приём триметазидина

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал о санкциях, которые могут быть применены к Камиле Валиевой, если будет доказан приём фигуристкой триметазидина.



«После Олимпиады 2018 года мне удалось отбить нашу бобслеистку Надежду Сергееву. У неё тоже был триметазидин, тоже очень маленькие дозы. Выяснялось, что это было в безобидном препарате аминокислотного комплекса. Не исключаю, что это похожий случай. Чтобы найти этот препарат и выяснить, что происходит, мы семь месяцев ковырялись в случае с Сергеевой. Быстро это не делается.



Этот препарат входит в число неособых субстанций. Санкции — четыре года, как и за стероиды. Нужно расследовать, откуда препарат попал. Если очень маленькая концентрация, скорее всего, это загрязнённый продукт, попало с чем-то. Влияния на спорт и результат он не имеет, уж тем более в таком виде спорта, как фигурное катание», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.