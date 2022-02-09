Американский блогер — на новость о Валиевой: Туктамышева за золотом?

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер отреагировал на информацию о сомнительном результате допинг-теста 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Елизавета (Туктамышева) за золотом?» — написал Байер в своём «твиттере».

Ранее появилась информация, что Валиеву могут не допустить до одиночного турнира на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Камила в составе сборной России завоевала золотую медаль в командном первенстве, из-за результатов допинг-теста этот результат может быть аннулирован у всей команды.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева является первой запасной сборной России.

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