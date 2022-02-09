«Это тяжёлый удар и по башке, и под дых». Уткин — о допинг-тесте Валиевой
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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал тест фигуристки Камилы Валиевой.
«Если бы стояла задача просто в рамках какого-то брейнсторма заранее придумать из головы самую тяжёлую гипотетическую новость с Олимпиады, это была бы история про допинг у маленькой Валиевой. Это очень тяжёлый удар. Сразу и по башке, и под дых», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.
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