Губерниев ожидает борьбы за медали от россиянок в разделке на Олимпийских играх — 2022

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы российских лыжниц на борьбу за медали в разделке классикой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км пройдёт 10 февраля в 10:00 мск. Состав сборной России на гонку на данный момент неизвестен.

«У Норвегии есть звезда и команда. Но я очень надеюсь, что наши девушки воспрянут. Борьба будет. Каждый будет предоставлен сам себе. Зависеть всё будет от функциональной готовности. За медали точно будем в разделке бороться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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