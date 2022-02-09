Косторная — о допинг-тесте Валиевой: не смотрю Олимпиаду, чтобы не расстраивать себя

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная призналась, что не в курсе ситуации с возможным положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.



«Со мной никто не связывался, мне никто ничего не рассказывает. Я отдалена от этой темы. Скажу больше: я не смотрю Олимпиаду. Посмотрела только Марка Кондратюка и всё. Я не слежу за всем, чтобы не расстраивать себя», — приводит слова Косторной «РИА Новости Спорт».



Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.

В командном турнире от сборной России участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк, Камила Валиева.