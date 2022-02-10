Россия — США, кёрлинг, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартует женский турнир по кёрлингу. Сборная России в первом матче сыграет с командой США. Начало встречи запланировано на 4:05 мск.



В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Игра».



Женский турнир по кёрлингу на Олимпиаде завершится 20 февраля.



Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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