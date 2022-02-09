Боброва — о допинг-скандале: почему это выплывает, только когда Россия выиграла золото?

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о допинговом скандале с российскими фигуристами на Олимпиаде в Пекине.

Награждение сборной России золотыми медалями за победу в командном турнире было отложено из-за допинг-теста, который, по информации СМИ, сдала ещё до поездки в Пекин Камила Валиева. Официальной информации ещё нет.



«Жить в неведении – самое страшное. Произошёл ужасный скандал, связанный с допингом в фигурном катании… Почему это выясняется и выплывает только тогда, когда наши оказались самыми сильными и выиграли золото?!..

СМИ разносят непонятные слухи, выдают неподтверждённые данные, которые бросают большую тень на репутацию нашей сборной…



Вопросов в этой истории много… Но мы можем делать оценку всей ситуации только тогда, когда получим точные достоверные данные! На своём примере могу сказать, насколько это тяжело, когда знаешь, что ты ни в чём не виноват, а у тебя уже «отнимают медаль», объявляют дисквалификацию на два года, а потом выясняется, что ты действительно ни в чём не виноват! Оправдывают, но тень на тебя уже брошена, и этот хвост преследует тебя дальше. Точной информации пока никакой нет, но я уверена в наших ребятах! Хочу искренне пожелать, чтобы эта история никого не коснулась. И всей нашей сборной, в особенности Камиле, терпения и сил. Не обращать ни на что внимания, а сконцентрироваться только на себе и на своей работе!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».