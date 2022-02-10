Россия — Китай, кёрлинг, Олимпийские игры — 2022: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 10 февраля, мужская сборная России по кёрлингу проведёт свой второй матч на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соперником россиян будет команда Китая. Начало встречи запланировано на 9:05 мск.

В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

В первом матче сборная России уступила США со счётом 5:6. Мужской турнир по кёрлингу на Олимпиаде завершится 19 февраля.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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