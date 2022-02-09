«Придём в номер и поплачем». Елистратов раскрыл детали трогательного разговора с тренером

Российский шорт-трекист Семён Елистратов поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали на дистанции 1500 м на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Я обнял своего тренера, а он мне в ухо: «Не плачь, сынок, никому не показывай свои слёзы, сейчас в номер придём и поплачем вместе. Я тебя поздравляю!». Это эмоции и незабываемые ощущения. Тот тренер, который меня столько лет готовил, я его хотел просто обнять, поцеловать.
Мне хочется замахнуться на пятый олимпийский цикл, но пока я не смотрю так далеко. Впереди чемпионат мира в Монреале, поэтому нельзя расслабляться и надо работать до конца», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 9 февраля 2022
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