Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 11 февраля

11 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно семь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

11 февраля. 7-й день — 7 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, хафпайп, мужчины («Матч! Арена»).

6:00. Горнолыжный спорт, супергигант, женщины («Матч! Арена»).

10:00. Лыжные гонки, гонка на 15 км, классический стиль, мужчины («Россия-1»).

11:00. Конькобежный спорт, 10 000 м, мужчины («Матч! Арена»).

12:00. Биатлон, спринт, женщины (Первый канал).

15:37. Шорт-трек, 1000 м, женщины («Матч ТВ»).

16:55. Скелетон, мужчины, 4-я попытка («Матч ТВ»).



Кёрлинг. Мужчины

4:05. 3-й тур. Швейцария — Россия («Матч! Игра»).

15:05. 4-й тур. Россия — Дания («Матч! Игра»).



Хоккей. Мужчины

7:10. Группа B. 2-й тур. Дания — Россия (Первый канал).



Кёрлинг. Женщины

9:05. 3-й тур. Швейцария — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

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