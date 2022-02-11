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Зимняя Олимпиада — 2022, Пекин, расписание трансляций, 11 февраля: по какому каналу смотреть, где смотреть прямой эфир

Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 11 февраля
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11 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно семь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
11 февраля. 7-й день — 7 комплектов медалей
4:30. Сноуборд, хафпайп, мужчины («Матч! Арена»).
6:00. Горнолыжный спорт, супергигант, женщины («Матч! Арена»).
10:00. Лыжные гонки, гонка на 15 км, классический стиль, мужчины («Россия-1»).
11:00. Конькобежный спорт, 10 000 м, мужчины («Матч! Арена»).
12:00. Биатлон, спринт, женщины (Первый канал).
15:37. Шорт-трек, 1000 м, женщины («Матч ТВ»).
16:55. Скелетон, мужчины, 4-я попытка («Матч ТВ»).

Кёрлинг. Мужчины
4:05. 3-й тур. Швейцария — Россия («Матч! Игра»).
15:05. 4-й тур. Россия — Дания («Матч! Игра»).

Хоккей. Мужчины
7:10. Группа B. 2-й тур. Дания — Россия (Первый канал).

Кёрлинг. Женщины
9:05. 3-й тур. Швейцария — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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