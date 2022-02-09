Замена в соревнованиях фигуристок на Олимпиаде-2022 возможна не позднее утра 13 февраля

Если из-за рассматриваемого в настоящее время на Олимпийских играх нарушения антидопинговых правил, которое, по информации СМИ, допустила российская фигуристка Камила Валиева, потребуется замена, то, по правилам, она может быть произведена не позднее одного часа до начала жеребьёвки. Для женского турнира в одиночном катании жеребьёвка начинается 13 февраля в 10:30 по местному времени, то есть дедлайн замены наступит в 9:30 (4:30 по московскому времени). Короткая программа у женщин – 15 февраля.

Напомним, первая запасная сборной России — Елизавета Туктамышева, которая до отправления в Пекин и после прилёта должна будет ещё сдать отрицательные тесты на коронавирус.



Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.