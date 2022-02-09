Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Информация об отстранении Валиевой от личного турнира на Олимпиаде не подтвердилась

Информация об отстранении Валиевой от личного турнира на Олимпиаде не подтвердилась
Комментарии

Информация «Спорт-экспресса» о том, что российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранят от участия в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), не подтвердилась, сообщает издание. Также СМИ опровергло то, что сборную России лишат золотых медалей в командном первенстве из-за сомнительного допинг-теста фигуристки.

Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований.

В командном турнире от сборной России помимо Валиевой участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

«Бред и ещё раз бред». В России отказываются верить в положительный допинг-тест Валиевой «Бред и ещё раз бред». В России отказываются верить в положительный допинг-тест Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022