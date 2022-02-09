Информация об отстранении Валиевой от личного турнира на Олимпиаде не подтвердилась

Информация «Спорт-экспресса» о том, что российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранят от участия в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), не подтвердилась, сообщает издание. Также СМИ опровергло то, что сборную России лишат золотых медалей в командном первенстве из-за сомнительного допинг-теста фигуристки.

Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований.

В командном турнире от сборной России помимо Валиевой участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк.

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