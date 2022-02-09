Клебо рассказал, что помогло ему собраться после провального скиатлона на Олимпиаде-2022

Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо объяснил, как ему удалось собраться для победы в спринте после провального скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Напомним, скиатлон уверенно выиграл россиянин Александр Большунов. Серебро завоевал Денис Спицов, бронзу — финн Ийво Нисканен. Клебо финишировал 40-м, проиграв более 9 минут.
«Мама научила меня, что нет смысла тратить энергию на то, что я не могу изменить. Вот так вообще-то всё и началось в воскресенье. Прохлаждаясь на трёх заключительных кругах, я начал говорить себе: «Эта гонка закончилась, начинай смотреть вперёд». Мне повезло, что предоставился ещё один шанс. Я решил им воспользоваться», — приводит слова Клебо TV2.
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- 9 февраля 2022
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