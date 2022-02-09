The Skating Lesson опубликовал ролик «Российский допинг-скандал». Там прокаты Щербаковой

На YouTube-канале американского журналиста Дэвида Лиса The Skating Lesson появилось видео с заголовком «Какие разные дни (российский допинг-скандал)». В ролике фрагменты выступления Анны Щербаковой на чемпионате России – 2021 в Челябинске: полное бессилие после короткой программы и триумф в произвольной на следующий день. Тогда незадолго до национального первенства болевшая Щербакова в третий раз подряд завоевала золото.

Комментируя допинговый скандал с российскими фигуристами на Олимпиаде-2022, Лис на своей странице в «Твиттере» написал: «Когда я услышал, что они принимали сердечные гликозиды на национальном чемпионате — 2021, то сначала были названы два имени… и одно из них только что дало положительный результат».

Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой. Юридические проблемы у МОК и ISU возникли из-за возраста спортсменки, которой нет 16 лет, соответственно, за нарушение могут быть также наказаны окружающие её специалисты.