Россия сохраняет лидерство по общему количеству медалей на зимней Олимпиаде — 2022
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Сборная России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 9 февраля продолжает лидировать в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград.
В копилке россиян после шести соревновательных дней 11 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых. На втором месте в данном зачёте расположились команда Норвегии (2 золота, 2 серебра и 4 бронзы) и Австрии (2 золота, 4 серебра и 4 бронзы), в их активах по 10 наград. На третьем месте расположились сборные Германии (5 золотых и 3 серебряные) и Канады (1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых) – у них по 8 медалей.
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