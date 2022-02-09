«Политические игры». Анна Погорилая — о допинг-скандале с российскими фигуристами на ОИ

Призёр чемпионатов мира и Европы российская фигуристка Анна Погорилая высказалась о допинг-скандале с национальной командой на Олимпийских играх – 2022.

Поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в олимпийском командном турнире стал допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой. Юридические проблемы у МОК и ISU возникли из-за возраста спортсменки, которой нет 16 лет, соответственно, за нарушение могут быть также наказаны окружающие её специалисты.



«Это ситуация всех поставила в стопор. Непонятные обвинения и непонятно откуда! Очень похоже на то, что это политические игры. Как только в каком-либо виде спорта мы становимся лучшие, сразу нам присылают обвинения.



Лиши флага, лиши гимна, теперь хотят оклеветать. При этом далеко ходить не надо, вся сборная Норвегии «астматики», но это никого не смущает. А то, что раньше все сдавали допинг-пробы и ничего не выявлялось… Ладно, будем продолжать держать кулачки за наших спортсменов и болеть со всей своей русской душой!» — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».