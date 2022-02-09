Лыжница Долидович покинула Беларусь. Ей не дали выступить на ОИ, причислив к оппозиции

Белорусская лыжница Дарья Долидович вместе с семьёй покинула Беларусь после того, как власти страны обвинили её в поддержке оппозиции и запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду-2022, сообщает Reuters.

По информации издания, семья Долидович сейчас находится в Польше. Дарья – дочь известного белорусского лыжника, участника семи Олимпиад Сергея Долидовича, который также уехал из Беларуси.

«Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что в конечном итоге покину свою страну», — сказал Долидович-старший.

«Я планировала закончить школу в Беларуси. Но родители сказали, что мы переезжаем. Конечно, я расстроена. Было бы проще остаться на несколько месяцев и окончить школу», — добавила Дарья.

Напомним, в начале января Федерация лыжных гонок Беларуси деактивировала код FIS Долидович и ещё одной лыжницы без объяснения причин. Девушки заявили, что решение принято из-за того, что они якобы поддерживают оппозиционные силы.

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