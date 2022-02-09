«Это коллективный провал». Сундбю раскритиковал готовность норвежских лыжников к ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю раскритиковал готовность норвежских лыжников к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).
«Это непросто неудача. Это коллективный провал. Руководство национальной сборной только играется с идей о том, что существует кризис, и не говорит об этом прямо. Я предполагаю, что они буквально под микроскопом ищут любое объяснение провала, кроме того, что ошиблись с высотной подготовкой.
То, сколько сборная провела на высоте, — минимальный срок. Руководство не выбрало безопасную стратегию для выступления на Олимпийских играх, которые проходят на высоте 1700 метров. Лыжники понимали, что это опасно. Ещё более странной эта стратегия становится с учётом суровых погодных условий и сложности трассы. Лишь Терезе и Йоханнес по собственной программе готовились к высоте и наиболее приблизились к рекомендациям Олимпийского комитета. Поверьте, найдётся много людей, приближённых к нашему спорту, которые покачали бы головой, узнав о схеме подготовки сборной Норвегии к Играм», — приводит слова Сундбю NRK.
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- 9 февраля 2022
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