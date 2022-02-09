Стало известно, под какими номерами выйдут на старт разделки российские лыжницы на ОИ

Опубликован стартовый лист на женскую индивидуальную гонку классическим стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Она пройдёт 10 февраля, старт намечен на 10:00 мск.

От России в разделке примут участие Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Лилия Васильева.

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. 10 км, классический стиль. Женщины

Старт-лист.

9. Лилия Васильева (Россия).

34. Джессика Диггинс (США).

36. Терезе Йохауг (Норвегия).

38. Криста Пярмякоски (Финляндия).

40. Кертту Нисканен (Финляндия).

42. Татьяна Сорина (Россия).

52. Юлия Ступак (Россия).

56. Эбба Андерссон (Швеция).

58. Фрида Карлссон (Швеция).

60. Наталья Непряева (Россия).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.