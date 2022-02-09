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Херц: российский журналист подозревает, что Большунов просто не хотел проигрывать Клебо

Херц: российский журналист подозревает, что Большунов просто не хотел проигрывать Клебо
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Американский журналист Натаниэль Херц высказался о причине пропуска российским лыжником Александром Большуновым конькового спринта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Ранее Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в скиатлоне. От участия в коньковом спринте он отказался в день гонки. Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт, россиянин Александр Терентьев стал бронзовым призёром, Артём Мальцев занял пятое место.

«После спринта российские лыжники ликовали. Но, мне кажется, стоит отметить, что напротив фамилии Большунова было указано «Не стартовал». Понятно, что он был опустошён после скиатлона. Хотя один из российских журналистов, с которым я общался, сказал мне следующее. Он поделился подозрением, что Большунов просто не хотел проигрывать Клебо. Мне это показалось забавным», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.

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