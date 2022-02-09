Звёздная горнолыжница Шиффрин — о провале на ОИ-2022: не знаю, как с этим справиться

Титулованная американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала неудачный старт на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Спортсменка два раза подряд сошла с дистанции в личных дисциплинах.

«Я никогда раньше не была в таком положении. И я не знаю, как с этим справиться. Это похоже на очень большое разочарование.

Гигант и слалом – это были мои главные гонки. Так что теперь это очень похоже на то, что много работы ушло впустую. Теперь я сомневаюсь буквально во всём, что выучила за последние 15 лет. Во всём, что я знала и умела, касательно моего катания, слалома и настроя на гонки. Я гнала изо всех сил, и, возможно, это было слишком.

Вся моя карьера научила меня доверять тому, что я делаю, если всё получается хорошо, и это всё, на что я привыкла полагаться. Конечно, давление очень велико, но сегодня это не казалось мне самой большой проблемой. Конечно, это не конец света, и глупо так сильно переживать, но я чувствую, что теперь мне предстоит ответить самой себе на много вопросов», — приводит слова Шиффрин Superski.

26-летняя Шиффрин – двукратная олимпийская чемпионка (слалом, слалом-гигант), шестикратная чемпионка мира (четыре победы в слаломе, по одной в супергиганте и комбинации). Американка трижды выигрывала общий зачёт Кубка мира и является лидером текущего.

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