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Терезе Йохауг назвала основных претенденток на победу в разделке на Олимпиаде-2022

Терезе Йохауг назвала основных претенденток на победу в разделке на Олимпиаде-2022
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Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась ожиданиями от индивидуальной гонки классикой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Она пройдёт 10 февраля в 10:00 мск.

«Я бы отметила, что у Фриды Карлссон есть преимущество. Но при этом есть ещё много быстрых гонщиц, специализирующихся на раздельных стартах, помимо Фриды. Например, финки, они демонстрируют хорошую форму.

Фрида была очень сильна в классической разделке на 10 км этой зимой, она победила меня. Так что я знаю, что просто мне не будет», — приводит слова Йохауг Expressen.

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