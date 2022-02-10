Представитель МИД РФ Захарова поддержала Валиеву после допинг-скандала на ОИ в Пекине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в нарушении анидопинговых правил.

«Чудеса бывают рядом с нами. И то, что сделала Камила Валиева – это настоящее чудо. Объясню почему. Когда она исполнила программу, девушка покорила сердца всего мира. Это феноменально. На наших глазах опять это столкновение добра со злом. И желание зла бесконечно делать так, чтобы добра становилось меньше, чтобы оно теряло свою силу. Все, кто занимаются поддержкой спортсменов и команды, этому сейчас посвящают свои усилия. Ровно так же мы были все вместе в тот момент, когда было агрессивное выступление этого зла на наших художественных гимнасток в ходе летней Олимпиады. Точно так же мы будем с каждым спортсменом и с ней непосредственно в этот момент», — сказала Захарова в интервью телеграм-каналу «Известий».