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Американская лыжница взяла на спринт два левых ботинка. Её выручила мужская команда

Американская лыжница взяла на спринт два левых ботинка. Её выручила мужская команда
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33-летняя представительница сборной США по лыжным гонкам Рози Бреннен оказалась в неловкой ситуации незадолго до старта забегов 1/4 финала женского спринта свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Как сообщает Team USA, олимпийский спринт Бреннан выглядел разочаровывающим с самого начала её четвертьфинала — и даже раньше. Она появилась на месте с двумя левыми лыжными ботинками, её положение спасли представители мужской сборной, забрав правый ботинок из Олимпийской деревни.

Примечательно, что на этом проблемы Бреннан не закончились — затем она упала, когда вытолкнулась из створа ворот в четвертьфинале, и оказалась в снегу. У неё были проблемы со стартовыми воротами в спринте и ранее, поэтому последние шесть недель она работала над ними в Анкоридже со своим парнем Тайлером.

Напомним, в финале Бреннан стала лишь четвёртой, уступив победительнице из Швеции Йонне Сундлинг 4,5 секунды. Второе место – у другой шведки Майи Дальквист, а замкнула тройку лучших Джессика Диггинс из США.

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