Ханю заявил четверной аксель на произвольную программу ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю заявил четверной аксель в произвольной программе на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Американский фигурист Джейсон Браун планирует исполнить один четверной сальхов. Его соотечественник Нэйтан Чен и представитель Японии Сёма Уно планируют по пять четверных.
Российские фигуристы Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко собираются исполнить по три квада в произвольной программе.
Ранее, 8 февраля, титулованный спортсмен Ханю допустил ошибки в короткой программе и получил за свой прокат 95,15 балла. В частности, он уступил россиянину Евгению Семененко (95,76). Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля. Начало – 4:30 мск.
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