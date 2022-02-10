Камила Валиева вышла на тренировку девушек на Олимпиаде

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, ставшая фигурантом нашумевшего скандала с допинг-тестом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), вышла на тренировку девушек на разминочном катке.

Также на тренировке присутствует другая россиянка Александра Трусова.

Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований.



В командном турнире от сборной России помимо Валиевой участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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