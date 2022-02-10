Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде США на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу стартовала на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) с поражения в матче с США со счётом 3:9 (0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 0:2, 2:0, 0:3).
В состав женской сборной России на Олимпиаду вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Завтра, 11 февраля, сборная России сыграет со Швейцарией. Женский олимпийский турнир по кёрлингу завершится 20 февраля.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
11 февраля
9:05 мск. Россия — Швейцария.
12 февраля
4:05. Россия — Южная Корея.
15:05. Россия — Япония.
14 февраля
4:05. Россия — Канада.
15:05. Россия — Дания.
15 февраля
9:05. Россия — Китай.
16 февраля
15:05. Россия — Швеция.
17 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
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