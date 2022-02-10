В МОК прокомментировали ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс на пресс-конференции ответил на вопрос о ситуации с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга – это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт.
Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение", — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы. Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.
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