Третьяков – второй после первой попытки в скелетоне на ОИ-2022

В Яньцине (Китай) на стадионе «Яньцин Слайдинг Сентер» состоялась первая попытка у мужчин в соревнованиях по скелетону. Россию представляли Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов.



Лучший результат среди российских спортсменов у Третьякова, который показал результат в 1:00.36. Это второй результат среди всех спортсменов. На четвёртом месте расположился Рукосуев, который проехал дистанцию за 1:00.48. Третий россиянин Романов стал 24-м, его результат – 1:02.47.



На первом месте расположился немец Кристофер Гротер, он проехал дистанцию ровно за минуту. Третье место у китайца Янь Вэньгана (1:00.43).



Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.