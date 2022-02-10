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Третьяков – второй после первой попытки в скелетоне на ОИ-2022

Третьяков – второй после первой попытки в скелетоне на ОИ-2022
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В Яньцине (Китай) на стадионе «Яньцин Слайдинг Сентер» состоялась первая попытка у мужчин в соревнованиях по скелетону. Россию представляли Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

Лучший результат среди российских спортсменов у Третьякова, который показал результат в 1:00.36. Это второй результат среди всех спортсменов. На четвёртом месте расположился Рукосуев, который проехал дистанцию за 1:00.48. Третий россиянин Романов стал 24-м, его результат – 1:02.47.

На первом месте расположился немец Кристофер Гротер, он проехал дистанцию ровно за минуту. Третье место у китайца Янь Вэньгана (1:00.43).

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Олимпиада 2022. Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
10 февраля 2022, четверг. 04:30 МСК
Окончено
1
Кристофер Гротер
Германия
1:00.00
2
Александр Третьяков
Россия
+0.36
3
Янь Вэньган
Китай
+0.43
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