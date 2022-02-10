Третьяков – второй после первой попытки в скелетоне на ОИ-2022
Поделиться
В Яньцине (Китай) на стадионе «Яньцин Слайдинг Сентер» состоялась первая попытка у мужчин в соревнованиях по скелетону. Россию представляли Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов.
Лучший результат среди российских спортсменов у Третьякова, который показал результат в 1:00.36. Это второй результат среди всех спортсменов. На четвёртом месте расположился Рукосуев, который проехал дистанцию за 1:00.48. Третий россиянин Романов стал 24-м, его результат – 1:02.47.
На первом месте расположился немец Кристофер Гротер, он проехал дистанцию ровно за минуту. Третье место у китайца Янь Вэньгана (1:00.43).
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
06:43
-
06:42
-
06:35
-
06:32
-
06:20
-
06:14
-
06:11
-
06:06
-
06:01
-
05:48
-
05:32
-
05:24
-
05:02
-
05:00
-
04:40
-
04:38
-
04:11
-
04:00
-
03:00
-
02:38
-
02:00
-
01:07
-
01:03
-
01:03
-
01:00
-
00:52
-
00:41
-
00:35
-
00:30
-
00:22
-
00:07
-
00:00
- 9 февраля 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:42
Партнерский контент