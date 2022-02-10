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Пресс-атташе ФФККР: Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпийских играх

Пресс-атташе ФФККР: Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпийских играх
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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина прокомментировала ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней фигуристки показала наличие запрещённой субстанции в микродозе. Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде, но церемония награждения до сих пор не была проведена.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — приводит слова Ермолиной ТАСС.

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