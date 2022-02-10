Марк Кондратюк отказался комментировать ситуацию вокруг командного турнира на Олимпиаде

Российский фигурист Марк Кондратюк после выступления в произвольной программе на зимних Олимпийских играх в Пекине ответил на вопрос о ситуации с итогами командного турнира, который Россия выиграла.
Ранее стало известно, что допинг-тест Камилы Валиевой, 15-летней российской участницы командного турнира, показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Сообщалось, что по этой причине церемония награждения была перенесена.
«Без комментариев по медалям в командном. Давило ли это на меня? Без комментариев. Это моё решение, извините», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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