Анна Щербакова не вышла на тренировку на Олимпиаде

17-летняя российская фигуристка Анна Щербакова не вышла на тренировку девушек на разминочном катке на Олимпийских играх 2022 гола в Пекине (Китай).



Ранее появилась информация, что участие на тренировке принимают Камила Валиева и Александра Трусова. Также присутствуют Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс отказался комментировать слухи вокруг ситуации с допинг-тестом Валиевой



В командном турнире от сборной России помимо Валиевой участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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