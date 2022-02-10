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Анна Щербакова не вышла на тренировку на Олимпиаде

Анна Щербакова не вышла на тренировку на Олимпиаде
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17-летняя российская фигуристка Анна Щербакова не вышла на тренировку девушек на разминочном катке на Олимпийских играх 2022 гола в Пекине (Китай).

Ранее появилась информация, что участие на тренировке принимают Камила Валиева и Александра Трусова. Также присутствуют Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

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В командном турнире от сборной России помимо Валиевой участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк.

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