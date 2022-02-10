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Камила Валиева молча прошла мимо журналистов после тренировки

Камила Валиева молча прошла мимо журналистов после тренировки
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Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова прошли мимо журналистов после тренировки на Олимпийских играх в Пекине, не сказав ничего, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вчера, 9 февраля, вокруг 15-летней Валиевой разразился скандал. Стало известно, что допинг-тест фигуристки показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Сообщалось, что именно по этой причине организаторы Олимпиады перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований. Россия с Валиевой в составе выиграла командный турнир.

Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермоилна сегодня заявила, что Валиева не будет отстранена от участия в Играх-2022.

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