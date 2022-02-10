«В нашем спорте такое бывает». Анастасия Губанова отреагировала на ситуацию с Валиевой

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала скандальную ситуацию вокруг командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Сборная России выиграла командные соревнования, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

«Меня это не касается никак. Когда узнала, то, конечно, удивилась. Будет очень обидно, если и правда что-то плохое произойдёт. Не хочу думать о том, что в фигурном катании такое возможно. С Камилой я на эту тему не общалась. Конечно, я знаю, что и в нашем спорте такое бывает. Это вообще очень важная тема. Но для себя я сама соперница, так что если что-то произойдёт, на мне это не отразится. Когда я выхожу на лёд, то просто отбрасываю все мысли. Помогает ли допинг в фигурном катании? Не знаю», — передаёт слова Губановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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