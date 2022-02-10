Фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на Олимпиаде в Пекине, Евгений Семененко — восьмой

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал четвёртым. Лучший из россиян, Евгений Семененко, занял восьмое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…

19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

Сборная России на Олимпиаде в Пекине пока что завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

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