Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на Олимпиаде в Пекине, Евгений Семененко — восьмой

Фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на Олимпиаде в Пекине, Евгений Семененко — восьмой
Комментарии

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал четвёртым. Лучший из россиян, Евгений Семененко, занял восьмое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение
1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.
2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.
3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.
4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…
8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…
19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

Сборная России на Олимпиаде в Пекине пока что завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Олимпиада 2022. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
10 февраля 2022, четверг. 04:30 МСК
Окончено
1
Нэйтан Чен
США
332.60
2
Юма Кагияма
Япония
310.05
3
Сёма Уно
Япония
293.00
Новость по теме
В МОК прокомментировали ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022