Евгений Семененко оценил ситуацию с переносом церемонии награждения призёров командника ОИ

Фигурист сборной России Евгений Семененко ответил на вопрос о переносе церемонии награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Не знаю, что случилось, у нас нет официальной информации. Но я верю, что всё будет хорошо», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

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