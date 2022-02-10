Хореограф Тутберидзе обратился к Камиле Валиевой на фоне скандала с допинг-тестом на ОИ

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой. Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.
«Давай, наш ангел, лети, лети к своей мечте. В тебя черти снизу камни кидают — а ты лети, выше лети. Всё равно камни не долетят, слишком ты от этих чертей высоко, на них же они и упадут.
P. S. Девочка наша тренируется, Ольга Ермолина вчерашнюю информацию опровергла. Было бы что-то серьёзное, уже бы давно отстранили. СМИ, устроившие всю травлю, — извиняйтесь за всё, что вы устроили. Ничего святого не осталось, главное — рейтинги поднять», — написал Железняков в своём «инстаграме».
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 10 февраля 2022
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:44
-
09:41
-
09:39
-
09:37
-
09:37
-
09:31
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:25
-
09:23
-
09:16
-
09:14
-
09:14
-
09:09
-
09:09
-
09:01
-
09:01
-
08:52
-
08:51
-
08:47
-
08:46
-
08:41
-
08:41
-
08:39
-
08:36
-
08:32
-
08:30
-
08:27
-
08:21
-
08:08