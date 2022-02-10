Хореограф Тутберидзе обратился к Камиле Валиевой на фоне скандала с допинг-тестом на ОИ

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой. Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

«Давай, наш ангел, лети, лети к своей мечте. В тебя черти снизу камни кидают — а ты лети, выше лети. Всё равно камни не долетят, слишком ты от этих чертей высоко, на них же они и упадут.

P. S. Девочка наша тренируется, Ольга Ермолина вчерашнюю информацию опровергла. Было бы что-то серьёзное, уже бы давно отстранили. СМИ, устроившие всю травлю, — извиняйтесь за всё, что вы устроили. Ничего святого не осталось, главное — рейтинги поднять», — написал Железняков в своём «инстаграме».

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