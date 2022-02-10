Морис Квителашвили прокомментировал скандал с допинг-тестом Камилы Валиевой

Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал скандальную ситуацию вокруг командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сборная России выиграла командные соревнования, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.
«Как абстрагироваться от истории последних дней? Смотря как всё воспринимать. Кто-то абстрагируется, а кому-то это мешает. Я всё читал, смотрел – мне нормально.
Про Камилу читал, конечно. Все переживали, я очень хорошо общаюсь с Камилой. Желаю ей всех благ, чтобы у неё всё складывалось хорошо. Когда такое происходит, переживаю, конечно. Я был в шоке.
Могло ли быть такое, что Камила принимала этот запрещённый препарат? Я думаю, нет. Со стопроцентной уверенностью скажу, что нет. Не знаю, что это. Сложно сказать. Я почему-то уверен, что всё должно быть хорошо. Камила тоже переживала. Всё, больше ничего не скажу», — передаёт слова Квителашвили корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Квителашвили, как и Валиева, тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
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