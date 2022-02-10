Евгений Семененко оценил своё выступление на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление на Олимпиаде в Пекине. Он занял восьмое место. Золото выиграл американец Нэйтан Чен.
«Я считаю, что с прокатами я справился. Короткая программа вообще сложилась для меня наилучшим образом. С произвольной программой, я считаю, тоже справился. Несмотря на небольшую помарку на первом прыжке, мне удалось докатать программу до конца, выполнить все элементы. В целом очень доволен стартом, рад, что именно здесь я показал лучший результат сезона.
Я настроился, прежде всего, на свои прокаты. Хотелось покататься в кайф, как на чемпионатах мира, в своё удовольствие. Рад, что всё так сложилось.
Сейчас я, прежде всего, отдохну, спину подлатаю, а дальше посмотрим. Приеду домой, буду тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям. Улетаю, скорее всего, 12-го числа, но официальной информации нет», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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