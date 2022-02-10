Дмитрий Губерниев: Ченом остаётся только восхищаться. Потрясающий уровень готовности

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу американского фигуриста Нэйтана Чена на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Чен на невероятном кураже и высшем уровне мастерства. Им остаётся только восхищаться. Просто потрясающий уровень готовности. Он огромный молодец», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…

19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

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