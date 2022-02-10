Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Дмитрий Губерниев: Ченом остаётся только восхищаться. Потрясающий уровень готовности

Дмитрий Губерниев: Ченом остаётся только восхищаться. Потрясающий уровень готовности
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу американского фигуриста Нэйтана Чена на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Чен на невероятном кураже и высшем уровне мастерства. Им остаётся только восхищаться. Просто потрясающий уровень готовности. Он огромный молодец», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение
1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.
2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.
3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.
8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…
19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022