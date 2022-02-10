Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления российских мужчин-фигуристов на ОИ-2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты российских одиночников на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Евгений Семененко занял восьмое место по сумме двух прокатов, Марк Кондратюк стал 15-м, Андрей Мозалёв расположился на 19-й строчке.

«Наши мужчины-фигуристы были на атмосфере нервотрёпки. У всех мысли заняты другим. Вся эта ситуация сказалась. Но и в короткой программе сразу не пошло, поэтому надеялись только на чудо. Оно не произошло», — рассказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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