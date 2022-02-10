Американский фигурист ответил, заслуживают ли США золота, если Валиеву уличат в допинге

Американский фигурист Джейсон Браун после проката в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине ответил на вопрос американской журналистки, заслуживают ли США золота в командном турнире, если у России подтвердится положительный допинг-тест.
«Все новости вы мне рассказываете, я впервые об этом слышу, фокусировался на соревнованиях. Но 100%, фейр-плей, правила — это правила. Надеюсь, никаких положительных допинг-тестов не было, но если были, то всё просто и понятно», — передаёт слова Брауна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная России выиграла командный турнир, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Сборная США в командном турнире стала второй.
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