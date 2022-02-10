«Нельзя распространять наказание на страну». Норвежский журналист — о России и Большунове

Журналист норвежского издания Dagbladet Томас Харстад не согласился со своим коллегой из NRK Яном Петтером Сальтведтом. Напомним, Сальтведт после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

«Я не согласен со своим коллегой из NRK Яном Петтером Сальтведтом, который считает, что русских не должно быть на Олимпиаде. Ваша команда имеет полное право здесь находиться и соревноваться.

На днях Александру Большунову был задан на пресс-конференции вопрос про допинг. Я считаю, что задавший его журналист из США поступил некрасиво и даже грубо. Александр – великий спортсмен, который заслуживает уважения. Я рад, что Большунов дал очень достойный и в чём-то даже изящный ответ на такой вопрос.

В России много великих спортсменов. Думаю, большинство моих соотечественников с этим согласны. Если кто-то обманывает остальных, то должен быть наказан, независимо от того, русский он или норвежец. Но никогда нельзя распространять наказание на страну и тем более таких потрясающих спортсменов, как Александр Большунов.

Не нужно думать, что Сальтведт говорил за всех норвежцев. И важно также сказать, что личная точка зрения журналиста не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Я пишу для Dagbladet про лыжные гонки очень давно, и мы надеемся, что спортсмены из России и других стран верят, что мы их уважаем. Да, наше издание – таблоид, но мы не лжецы! При этом, если я что-то пишу, другие журналисты нашей редакции не обязаны со мной соглашаться. Это важно понимать», — сказал Харстад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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